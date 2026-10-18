VIDEO: ग्राम बाबली बंजारा में हुआ मां काली की लीला का भव्य मंचन

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एटा में शनिवार को बाबली बंजारे के मां दुर्गा स्थल पर देर रात पूजा आरती के बाद मां काली की लीला का भव्य मंचन हुआ। काली माता के रौद्र रूप को देखकर पूरा पंडाल भक्ति रस में डूब गया। कलाकारों ने जब मां काली के शक्तिशाली तांडव नृत्य और असुर संहार की लीला का मंचन किया तो उपस्थित जनसमूह जयकारे लगाने लगा। कार्यक्रम के दौरान रामगोपाल, नवल नायक, अनिल नायक,मनोज,विकास, महेश,दिनेश,राहुल, समस्त ग्रामीण मौजूद रहे।

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