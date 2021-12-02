फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Villagers troubled by waterlogging and encroachment on the grounds

Etah News: जलभराव और मैदान पर कब्जे से ग्रामीण परेशान

Mon, 19 Oct 2026 12:01 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 19 Oct 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Villagers troubled by waterlogging and encroachment on the grounds
जलेसर। तहसील क्षेत्र के गांव मड़ेई में जल निकासी की समस्या और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि एसडीएम और संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर समस्या के समाधान की मांग की है।
विज्ञापन


ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज नाली संख्या 314 का निर्माण तालाब तक कराया जाना था। इसके लिए खेल मैदान की भूमि गाटा संख्या 333 तक खुदाई भी कराई गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल भुवनेश कुमार की मौजूदगी में नाली की खुदाई का कार्य पूरा कराया गया था। इसके बावजूद कुछ लोगों ने खेल मैदान की जमीन पर अवैध कब्जा कर रातोंरात निर्माण कर लिया और रास्ता बंद कर दिया।
विज्ञापन

वहीं नाली का निर्माण कार्य अधूरा रहने से पथवारी मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। इससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं, नजदीकी स्कूल (गाटा संख्या 347ख) में पढ़ने वाले बच्चों और खेतों की ओर जाने वाले किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर खेल मैदान की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने और नाली का निर्माण तालाब तक जल्द पूरा कराने की मांग की है, ताकि जलभराव की समस्या से निजात मिल सके।
टीम गठित कर मौका मुआयना कराया जाएगा। कब्जा हटवाकर शीघ्र ही समस्या का निदान कराया जाएगा। - पीयूष रावत, एसडीएम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed