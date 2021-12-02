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Etah News: मेडिकल कॉलेज में महिला मिली डेंगू पीड़ित

Mon, 19 Oct 2026 12:07 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 19 Oct 2026 12:07 AM IST
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Woman found suffering from dengue at medical college
एटा। मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में एक महिला डेंगू पीड़ित मिली। उसे भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। वह 15 दिनों से बुखार से पीड़ित है।
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मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में मंजू देवी (25) निवासी सरनऊ बुखार का उपचार लेने के लिए पहुंची। यहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए डेंगू वार्ड में भर्ती करा दिया। मंजू देवी के पति ऋषिकांत ने बताया कि उन्हें 15 दिन से बुखार आ रहा था। निजी क्लीनिक पर उपचार कराने के बाद भी आराम नहीं मिला।
निजी पैथोलॉजी लैब में मलेरिया व डेंगू की जांच भी कराई जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई। इसके बाद रविवार को वह मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उपचार कराने के लिए पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने डेंगू वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है।
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सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में एक महिला डेंगू संदिग्ध मिली है। उसकी दोबारा से डेंगू व मलेरिया की जांच कराई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उसे उपचार दिया जाएगा। फिलहाल उसे डेंगू वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। संवाद
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