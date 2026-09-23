{"_id":"6ab3836baf41b4a4e90db521","slug":"video-youth-arrested-with-stolen-mobile-phone-and-cash-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"चोरी के मोबाइल और नकदी के साथ युवक गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चोरी के एक मामले में खामपार पुलिस ने रविवार को केरवनिया पुल के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी का सैमसंग गैलेक्सी ए17 मोबाइल और 1,070 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी भाटपाररानी थाना क्षेत्र के खरहारी गांव निवासी 21 वर्षीय भोला यादव है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उसे केरवनिया पुल के पास पकड़ा गया।

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