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गन्ना किसानों की समय से भुगतान व सुविधाओं पर ध्यान दें चीनी मिले - नीरज शाही

Rohit Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 01:14 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 01:14 PM IST







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सरकारी गन्ना समिति लिमिटेड देवरिया परिक्षेत्र के सामान्य निकाय की साधारण सभा की बैठक रविवार को केन यूनियन परिसर में आयोजित हुई। इसमें प्रतापपुर चीनी मिल के बकायेदार किसानों का भुगतान का मुद्दा उठा गया। साथ ही किसानों की सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही गई। ... और पढ़ें

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