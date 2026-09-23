ओमप्रकाश राजभर का खिसक गया है दिमाग: शिवपाल

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सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी(सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर को मानसिक बीमार बताया है और उन्हें अच्छे मानसिक रोग के डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत बताई है। शिवपाल ने योगी-मोदी को भी मीडिया की देन कहा है।

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