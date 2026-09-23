{"_id":"6ab3841f9f3d9eaebd09e59f","slug":"video-parents-in-law-arrested-in-connection-with-married-womans-death-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"विवाहिता की मृत्यु के मामले में सास-ससुर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विवाहिता की मृत्यु से जुड़े मामले में वांछित सास-ससुर को रुद्रपुर पुलिस ने रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। दोनों को शिवाला वार्ड स्थित घर के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रुद्रपुर थाने में 14 सितंबर को विवाहिता की मृत्यु से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोपी सास-ससुर की तलाश की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने रविवार सुबह करीब 10:45 बजे शिवाला वार्ड निवासी 40 वर्षीय अनिल सैनी और उसकी पत्नी 38 वर्षीय रागिनी देवी को घर के पास से गिरफ्तार कर लिया।

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