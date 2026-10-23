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देवरिया: जॉइंट मजिस्ट्रेट की कार्यशैली के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

अनुराग रंजन

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:10 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:10 PM IST







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देवरिया सदर तहसील के जॉइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा की कार्यशैली के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने तहसील बार भवन में बैठक के बाद नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौडिल्य को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ... और पढ़ें

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