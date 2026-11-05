देवरिया: अधिवक्ता पर हमले के विरोध में वकीलों ने घेरी कोतवाली

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देवरिया में अधिवक्ता सुधाकर पांडेय पर हमले के विरोध में सैकड़ों वकीलों ने सदर कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि हमले के बाद पकड़े गए एक आरोपी को पुलिस की मौजूदगी में छोड़ दिया गया। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने घायल अधिवक्ता की शिकायत पर उनकी पत्नी कामिनी पांडेय, आलोक मिश्र और रामनगीना मिश्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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