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छह माह से पेंशन नहीं मिली पेंशन, कलक्ट्रेट में धरने पर दिव्यांग

संदीप कुमार मिश्र

Updated Tue, 13 Oct 2026 07:04 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 07:04 AM IST







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छह माह से पेंशन न मिलने पर दिव्यांगजनों ने सोमवार को शहर में प्रदर्शन किया। कलक्ट्रेट पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद एएसडीएम नम्रता सिंह को आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने पेंशन के साथ उनपर हो रहे उत्पीड़न और पेंशन में वृद्धि की मांग किए। ... और पढ़ें

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