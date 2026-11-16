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देवरिया: पिता की संपत्ति पर बेटी ने छोड़ा दावा

Mon, 16 Nov 2026 07:14 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Mon, 16 Nov 2026 07:14 PM IST
Daughter Waives Claim to Fathers Property
पिता की चल-अचल संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर दायर दीवानी वाद में देवरिया की अदालत ने फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान बेटी अनुराधा हिसारिया ने संपत्ति पर अपना दावा छोड़ते हुए हिस्सा नहीं लेने की बात कही। सभी पक्षों की सहमति और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सिविल जज सीनियर डिवीजन सीमा सिंह द्वितीय ने छह नवंबर को फैसला सुनाया। अदालत ने तीन बेटों और मां को संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया तथा बेटी का संबंधित संपत्ति पर अधिकार नहीं माना।
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