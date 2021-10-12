Deoria News: दरवाजा बंद करने के विवाद में भतीजे ने चाची पर कुदाल से हमला कर मार डाला

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गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के देउरवा गांव निवासी जुलेखा खातून (30) तीन बच्चों के साथ घर पर रहती थीं। पति खुर्शीद अंसारी करीब 15 दिन पहले नौकरी के लिए सऊदी अरब गए हैं। परिवार में नौ वर्षीय बेटी गुलनाज परवीन, तीन वर्षीय बेटा फैज अली और दो वर्षीय बेटी अरीबा परवीन हैं।परिजन के अनुसार, शनिवार रात करीब आठ बजे जुलेखा अपने घर का दरवाजा बंद कर रही थी। भतीजे ने इसका विरोध किया। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। घरवालों का आरोप है कि भतीजे ने कुदाल उठाकर जुलेखा के सिर पर वार कर दिया था।वारदात बिहार के भोरे थाना क्षेत्र की होने के कारण आरोपी के खिलाफ कार्रवाई बिहार पुलिस करेगी। सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।एसडीपीओ हथुआ राजेश कुमार ने बताया कि वारदात की जानकारी के बाद मामले की छानबीन कराई जा रही है। किसी ने अभी तहरीर नहीं दी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है।