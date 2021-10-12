Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Married woman beaten and driven out of her home; FIR registered against five people

Deoria News: विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, पांच पर प्राथमिकी

Mon, 16 Nov 2026 12:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 16 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Married woman beaten and driven out of her home; FIR registered against five people
देवरिया। अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर बच्चे सहित घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। उमानगर निवासी सुमन कुशवाहा की शादी 30 नवंबर 2019 को अर्जुन सिंह से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद कारोबार के लिए पांच लाख रुपये मांगे जाने लगे। विरोध करने पर मारपीट और प्रताड़ना की गई।
विज्ञापन

22 मई 2023 को उन्हें बच्चे सहित घर से निकाल दिया गया और गहने भी रख लिए गए। इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ने बताया कि मामले की जांच उपनिरीक्षक रवींद्रनाथ चौबे को सौंपी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed