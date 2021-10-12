Deoria News: सऊदी से गांव लाया गया युवक का शव

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तरकुलवा। सऊदी अरब में रोजी-रोटी कमाने गए युवक की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। 22 दिन के लंबे इंतजार के बाद रविवार को उसका शव गांव लाया गया तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मैनपुर गांव निवासी बबलू सिंह उर्फ ठाकुर सिंह (41) पुत्र बिजली सिंह करीब एक साल पहले सऊदी अरब गए थे। 22 अक्तूबर की रात काम के दौरान हृदयगति रुकने से उनकी मौत हो गई थी। 13 नवंबर को शव आने की सूचना पर परिजन गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे मगर उड़ान रद्द होने से शव नहीं पहुंच सका। रविवार सुबह करीब 11 बजे शव गांव लाया गया। मृतक की दो बेटियां हैं। उनकी उम्र आठ और पांच वर्ष है। संवाद