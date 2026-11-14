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Congress's new plan for 2027! A strategy will be devised, covering everything from the booth level to the med
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2027 के लिए कांग्रेस का नया प्लान! बूथ से लेकर मीडिया तक बनेगी रणनीति
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के जरिए पार्टी ने चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया। जिला और शहर अध्यक्षों समेत 165 पदाधिकारियों को चुनावी मोर्चे पर जुटने के निर्देश दिए गए। खास बात यह रही कि पार्टी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी भी जिलाध्यक्ष या शहर अध्यक्ष को नहीं बदला जाएगा। वहीं, एसआईआर से लेकर बूथ मैनेजमेंट और मीडिया के इस्तेमाल तक, पदाधिकारियों को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस की यह नई रणनीति 2027 में पार्टी को मजबूती दे पाएगी?
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