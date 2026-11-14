यूपी: बाराबंकी में तीन बेटियों संग मां ने किया सुसाइड, पति से अक्सर कहती थी- मेरे बाद बेटियों का क्या होगा

बाजार गई रिया, इसलिए बच गई जान

इस हादसे में परिवार की 12 वर्षीय बेटी रिया की जान बच गई। घटना के वक्त वह अपने पिता राम तेजपाल के साथ बाजार गई थी। घर लौटने पर उसे मां और तीन बहनों की मौत की खबर मिली। एक ही पल में उसका पूरा परिवार बिखर गया। अब मां और बहनों के बिना घर में पिता के साथ अकेली रिया बची है। इस हादसे ने उसके बचपन से मां का आंचल और बहनों का साथ छीन लिया।

मां और बहनों के बिना रिया के सामने नई चुनौती

12 वर्षीय रिया ने बताया कि मां अक्सर कहती थीं कि वह किसी दिन चली जाएंगी। पिता और मौसी उन्हें समझाते थे। मां की बीमारी और उनकी चिंता से परिवार पहले ही परेशान था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन परिवार पर ऐसा दुख टूट पड़ेगा। अब रिया के सामने मां और बहनों के बिना जिंदगी की नई चुनौती है।

चार बेटियों के भविष्य की चिंता

परिवार में सरकारी नौकरी थी, आर्थिक तंगी नहीं थी और घर में किसी बड़े विवाद की भी जानकारी सामने नहीं आई थी। तीन बेटियों की पढ़ाई और शादी की चिंता जरूर थी, लेकिन परिवार को इसका अंदाजा नहीं था कि अंदर ही अंदर कोई ऐसी परेशानी आकार ले रही है, जिसका अंत इतना भयावह होगा। तेजपाल, उनकी पत्नी किरन पाल और तीन बेटियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के लोग अब भी इस घटना की वजह तलाश रहे हैं।



तेजपाल के चचेरे भाई सुमेंद्र कुमार के मुताबिक तेजपाल कानपुर स्थित वन विभाग के अनुसंधान केंद्र में अर्दली के पद पर तैनात थे। उनका पुश्तैनी गांव बहराइच का बौड़ी है। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। सरकारी नौकरी होने के कारण रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। इसके बावजूद तेजपाल को तीनों बेटियों की पढ़ाई और भविष्य में उनकी शादी की चिंता सताती थी।



वह बताते हैं कि किरन पाल ऑपरेशन के बाद से अवसाद में रहने लगी थीं। हालांकि, उनके व्यवहार और बातचीत से परिवार को उनकी मानसिक परेशानी की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो पाया।

शुक्रवार को किरन के मामा की बेटी आकांक्षा घर आई हुई थी। सभी हंस बोल रहे थे अचानक भाभी पहले अकेले रेलवे क्रॉसिंग की तरफ गई और फिर वापस आकर किरन ने तीनों बेटियों को अपने साथ ले गई। इसके बाद सियालदह ट्रेन के आगे चारों की मौत हो गई।