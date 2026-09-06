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चित्रकूट: सीएम के स्वागत में दिगंबर अखाड़े के साधु-संतों का इंतजार, बाढ़ की समस्या उठाएंगे

प्रसून शुक्ला

Updated Sun, 06 Sep 2026 11:56 AM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 11:56 AM IST







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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्रकूट दौरे को लेकर दिगंबर अखाड़े के साधु-संतों में उत्साह है। भरत मंदिर के महंत जीवन दास महाराज साधु-संतों के साथ मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। साधु-संतों का कहना है कि मुख्यमंत्री के सामने धर्मनगरी से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं को रखा जाएगा। ... और पढ़ें

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