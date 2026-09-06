चित्रकूट: सीएम के दौरे से पहले फूटा बाढ़ पीड़ित महिलाओं का गुस्सा, रामायण मेला के सामने प्रदर्शन

अचानक बड़ी संख्या में महिलाओं के सड़क पर उतरने से मौके पर हड़कंप मच गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप था कि बाढ़ में उनके घर और घर में रखा अनाज बह गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी तीन दिन बीतने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी बस्तियों में हाल जानने नहीं पहुंचा। महिलाओं ने कहा कि उनके सामने खाने-पीने और रहने की समस्या खड़ी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक राहत नहीं पहुंचाई गई।

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