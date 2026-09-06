चित्रकूट: मंच पर अव्यवस्था देख सीएम योगी नाराज, बोले- ये क्या तमाशा बना रखा है...

आठ जुलाई को विकास, अब आपदा में सहारा

आठ जुलाई को जब मुख्यमंत्री चित्रकूट पहुंचे थे, तब फोकस सड़क, बिजली और दूसरी विकास परियोजनाओं पर था। दो माह बाद मंदाकिनी की बाढ़ ने जिले के कई इलाकों में हालात बदल दिए तो सरकार की प्राथमिकता राहत और बचाव पर आ गई। मुख्यमंत्री का खुद बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचना प्रशासन के लिए भी स्पष्ट संदेश रहा कि आपदा के समय प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना प्राथमिकता है। राहत किट लेते परिवारों के चेहरों पर बाढ़ से हुई परेशानी साफ दिखाई दी, वहीं मुख्यमंत्री उन्हें मदद का भरोसा देते नजर आए। दो माह के अंतराल में एक ही जिले में विकास और आपदा के दो अलग-अलग दृश्य देखने को मिले।