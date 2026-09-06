{"_id":"6a9d259e91a31801e604082b","slug":"video-cm-yogi-reaches-ramghat-in-chitrakoot-inspects-flood-affected-area-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी: धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे सीएम योगी, रामघाट का लिया जायजा; क्षतिग्रस्त तुलसीदास प्रतिमा भी देखी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने रामघाट पहुंचकर मंदाकिनी नदी और घाट क्षेत्र का जायजा लिया। बाढ़ के बाद की स्थिति को देखते हुए उन्होंने रामघाट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रामघाट में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री टूटी हुई तुलसीदास की प्रतिमा के पास भी रुके। उन्होंने प्रतिमा की स्थिति को देखा और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे।

... और पढ़ें