फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Yogi in Chitrakoot After aerial survey he visited Ramghat inquired about situation from traders

चित्रकूट में योगी: हवाई सर्वे के बाद पहुंचे रामघाट, बाढ़ पीड़ितों से जाना हाल; बच्चों को बांटी चॉकलेट-टॉफियां

Sun, 06 Sep 2026 12:38 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 06 Sep 2026 12:38 PM IST
सार

Chitrakoot News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद रामघाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जलमग्न हुए रामघाट पर संत तुलसीदास की टूटी प्रतिमा का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

विज्ञापन
Yogi in Chitrakoot After aerial survey he visited Ramghat inquired about situation from traders
चित्रकूट पहुंचे सीएम योगी - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चित्रकूट दौरे पर पहुंचे। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही का हवाई सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे रामघाट पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित व्यापारियों व स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनका हाल जाना।

विज्ञापन

तुलसीदास की क्षतिग्रस्त प्रतिमा के पास रुके सीएम योगी रामघाट का जायजा लेने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुई संत तुलसीदास की प्रतिमा के पास रुके। प्रतिमा की स्थिति को देखकर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से इसके जीर्णोद्धार और सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली।

विज्ञापन

Yogi in Chitrakoot After aerial survey he visited Ramghat inquired about situation from traders
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे - फोटो : amar ujala

देवांगना एयरपोर्ट पर उतरा हेलीकॉप्टर, जलशक्ति मंत्री भी रहे मौजूद
इससे पूर्व मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर लगभग 12:30 बजे देवांगना एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उनके साथ जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से सीधे प्रभावित क्षेत्रों का हवाई जायजा लेते हुए सीएम रामघाट पहुंचे। इसके बाद वह सीतापुर रैन बसेरा में बनाए गए राहत शिविर का रुख करेंगे, जहां शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे।

Yogi in Chitrakoot After aerial survey he visited Ramghat inquired about situation from traders
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे - फोटो : amar ujala

36 गांव प्रभावित, रामायण प्रेक्षागृह में राहत सामग्री का वितरण
तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी रामायण प्रेक्षागृह में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की किट वितरित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि मंदाकिनी के उफान से चित्रकूट जनपद के 36 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों कच्चे व पक्के मकान ढह गए हैं और किसानों की खरीफ की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं।

विज्ञापन

Yogi in Chitrakoot After aerial survey he visited Ramghat inquired about situation from traders
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे - फोटो : amar ujala

सुरक्षा के लिए जल पुलिस भी मुस्तैद
रामघाट पर जल पुलिस की टीम मंदाकिनी नदी में मुस्तैद है। बाढ़ के बाद नदी का जलस्तर अभी भी तेज है, इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जल पुलिस और गोताखोरों को तैनात किया है। नावों के जरिए पूरे घाट क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मोटरबोट और जाल की व्यवस्था भी की गई है।

मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी जिला मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याएं सुनीं और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed