चित्रकूट में योगी: हवाई सर्वे के बाद पहुंचे रामघाट, बाढ़ पीड़ितों से जाना हाल; बच्चों को बांटी चॉकलेट-टॉफियां
Chitrakoot News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के बाद रामघाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जलमग्न हुए रामघाट पर संत तुलसीदास की टूटी प्रतिमा का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चित्रकूट दौरे पर पहुंचे। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही का हवाई सर्वे करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे रामघाट पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित व्यापारियों व स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनका हाल जाना।
तुलसीदास की क्षतिग्रस्त प्रतिमा के पास रुके सीएम योगी रामघाट का जायजा लेने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुई संत तुलसीदास की प्रतिमा के पास रुके। प्रतिमा की स्थिति को देखकर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से इसके जीर्णोद्धार और सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली।
देवांगना एयरपोर्ट पर उतरा हेलीकॉप्टर, जलशक्ति मंत्री भी रहे मौजूद
इससे पूर्व मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर लगभग 12:30 बजे देवांगना एयरपोर्ट पर उतरा, जहां उनके साथ जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से सीधे प्रभावित क्षेत्रों का हवाई जायजा लेते हुए सीएम रामघाट पहुंचे। इसके बाद वह सीतापुर रैन बसेरा में बनाए गए राहत शिविर का रुख करेंगे, जहां शरण लिए हुए बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे।
36 गांव प्रभावित, रामायण प्रेक्षागृह में राहत सामग्री का वितरण
तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम योगी रामायण प्रेक्षागृह में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की किट वितरित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि मंदाकिनी के उफान से चित्रकूट जनपद के 36 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों कच्चे व पक्के मकान ढह गए हैं और किसानों की खरीफ की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं।
सुरक्षा के लिए जल पुलिस भी मुस्तैद
रामघाट पर जल पुलिस की टीम मंदाकिनी नदी में मुस्तैद है। बाढ़ के बाद नदी का जलस्तर अभी भी तेज है, इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जल पुलिस और गोताखोरों को तैनात किया है। नावों के जरिए पूरे घाट क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मोटरबोट और जाल की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी जिला मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटार्य, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याएं सुनीं और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए।