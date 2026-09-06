{"_id":"6a9d0bd60b6229a795059e83","slug":"video-flood-affected-women-took-to-the-streets-in-chitrakoot-ahead-of-the-cms-visit-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"चित्रकूट में सीएम के दौरे से पहले सड़क पर उतरीं बाढ़ पीड़ित महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले चित्रकूट में बाढ़ पीड़ित महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। तरौहा, पड़री और मकरी की सैकड़ों महिलाएं रामायण मेला गेट के सामने सड़क पर उतर आईं और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अचानक बड़ी संख्या में महिलाओं के सड़क पर उतरने से मौके पर हड़कंप मच गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप था कि बाढ़ में उनके घर और घर में रखा अनाज बह गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद भी तीन दिन बीतने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी बस्तियों में हाल जानने नहीं पहुंचा। महिलाओं ने कहा कि उनके सामने खाने-पीने और रहने की समस्या खड़ी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक राहत नहीं पहुंचाई गई।

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