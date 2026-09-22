चित्रकूट: बुढ़वा मंगल पर हनुमान धारा और बरहा हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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बुढ़वा मंगल के पावन अवसर पर सिद्धपीठ हनुमान धारा और बरहा स्थित हनुमान मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर संकटमोचन के दर्शन-पूजन किए। महंत विजय दास जी महाराज और अमित तिवारी ने बुढ़वा मंगल पर बजरंगबली की साधना के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला, वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा।

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