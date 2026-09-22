Chitrakoot News: विवाहिता की मौत, ससुरालियों पर हत्या का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 22 Sep 2026 11:57 PM IST
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चित्रकूट। सीतापुर कस्बे की अनुषा की मंगलवार शाम जिला अस्पताल में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर गुटखा खाने की बात पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है।
अनुषा की शादी आठ माह पहले अतर्रा निवासी संतोष गिरी से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि रक्षाबंधन पर गुटखा खाने को लेकर ससुराल में उसे पीटा। सिर में चोट लगने पर मायके छोड़ गए। सोमवार को हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए।
मंगलवार को डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले उसे ले नहीं गए। शाम को उसकी मौत हो गई। कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। (संवाद)
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अनुषा की शादी आठ माह पहले अतर्रा निवासी संतोष गिरी से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि रक्षाबंधन पर गुटखा खाने को लेकर ससुराल में उसे पीटा। सिर में चोट लगने पर मायके छोड़ गए। सोमवार को हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए।
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मंगलवार को डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले उसे ले नहीं गए। शाम को उसकी मौत हो गई। कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। (संवाद)
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