Chitrakoot News: विवाहिता की मौत, ससुरालियों पर हत्या का आरोप

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अनुषा की शादी आठ माह पहले अतर्रा निवासी संतोष गिरी से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि रक्षाबंधन पर गुटखा खाने को लेकर ससुराल में उसे पीटा। सिर में चोट लगने पर मायके छोड़ गए। सोमवार को हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए।मंगलवार को डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज रेफर किया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले उसे ले नहीं गए। शाम को उसकी मौत हो गई। कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। (संवाद)