Chitrakoot News: सतना-रीवा तक पहुंची जांच, एसआईटी खंगाल रही कड़ियां

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12 सितंबर को हुए धमाके में युवक के चीथड़े उड़ने के मामले में गठित एसआईटी अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर वारदात से जुड़ी कड़ियां जोड़ने में जुटी है। हालांकि अब तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है।जांच के दौरान पुलिस की टीमें चित्रकूट के साथ बांदा, प्रयागराज, कौशांबी के अलावा सतना और रीवा में भी जानकारी जुटा रही हैं। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मरने वाला व्यक्ति घटना से पहले किन स्थानों पर गया था और उसके संपर्क में कौन-कौन लोग थे। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के पीछे विस्फोटक कहां से आया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।अशोह में हुए धमाके के बाद मौके से झोला, मच्छरदानी और विस्फोटक सामग्री के अवशेष मिले थे। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर पुलिस संबंधित दुकानों और अन्य संभावित ठिकानों की जानकारी जुटा रही है। खदानों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक के स्रोत और उसके संभावित कनेक्शन की भी जांच की जा रही है।एसआईटी के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। पुलिस आसपास के जिलों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी भी खंगाल रही है। अधिकारियों का मानना है कि मृतक की पहचान होने के बाद जांच को महत्वपूर्ण दिशा मिल सकती है।वर्जनएसआईटी की टीमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। सतना और रीवा समेत दूसरे स्थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है।- अरुण कुमार सिंह, एसपी