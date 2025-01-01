Chitrakoot News: बुढ़वा मंगल पर बरहा और हनुमान धारा में उमड़े भक्त

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महंत विजय दास महाराज ने बताया कि बुढ़वा मंगल हनुमान जी की आराधना के लिए विशेष दिन माना जाता है। मंदिर समिति के अमित तिवारी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेवादार तैनात किए गए थे और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई थी।शिवरामपुर में लाइन बाबा सरकार स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के महंत एवं पुजारी भाइयन महाराज ने बताया कि बुढ़वा मंगल हनुमान जी की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दौरान अमित गुप्ता, राधेश्याम, श्याम बिहारी, शुभम गुप्ता, राकेश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।