Chitrakoot News: डेंगू के छह मरीज मिले

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अब तक छह डेंगू मरीज सामने आए हैं। हालांकि उपचार के बाद सभी अपने घरों को चले गए हैं। सहायक मलेरिया अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मानिकपुर के अर्पित यादव, कर्वी के संदीप, पहाड़ी के सौरभ, अमानपुर की आराधना, मुलायमनगर के शुभम यादव और शिवरामपुर के कमलेश डेंगू से पीड़ित हुए थे।स्वस्थ होने के बाद घरों को चले गए हैं। संक्रामक बीमारियों प्रकोप से ग्रसित मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।बताया कि गांवों और शहरों में डीटी तथा एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।उधर, मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने से तरौहा मोहल्ला, बंधाइन, पहाड़ी क्षेत्र के भानपुर, कलवारा, सिधौली और पनौटी गांव के आसपास पानी भर गया था। वहीं मानिकपुर क्षेत्र में बरदहा नदी में बाढ़ से चमरौहा, निही, ऊंचाडीह, नागर सहित आसपास के गांव जलमग्न हो गए। गुंता बांध से पानी छोड़े जाने से माराचंद्रा गांव के पुरवों में खाली परिसरों में आज भी पानी भरा है।अभी भी रुक-रुक कर हो रही बारिश से जलभराव की समस्या बनी हुई है। भानपुर गांव के अरुण सिंह ने बताया कि बस्ती के आसपास मैदान में अब भी पानी भरा है। मानिकपुर के चमरौहा गांव के पुष्पराज ने बताया कि लगातार बारिश से बीमारी फैल रही है।