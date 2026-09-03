फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Voices of democracy resonate in Youth Parliament; 39 GTC team emerges winner

युवा संसद में गूंजे लोकतंत्र के स्वर, 39 जीटीसी की टीम रही अव्वल; VIDEO

Thu, 03 Sep 2026 12:21 AM IST
अभिनव कुमार
Abhinav Kumar अभिनव कुमार
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:21 AM IST
Voices of democracy resonate in Youth Parliament; 39 GTC team emerges winner
केंद्रीय विद्यालय संगठनकी ओर से मानस नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित दो दिवसीय संभाग स्तरीय 37 वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में दूसरे दिन बुधवार को भी लोकतंत्र के स्वर गूंजे। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने संसद की कार्यवाही का जीवंत मंचन कर लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और अभिव्यक्ति कौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 39 जीटीसी की टीम अव्वल रही। युवा संसद प्रतियोगिता के दूसरे दिन वाराणसी संभाग के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बीएचयू, पीएम, श्री केंद्रीय विद्यालय मिर्जापुर, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ और केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट, प्रयागराज सहित चार टीमों ने प्रतिभाग किया। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू को दूसरा और केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट, प्रयागराज को तीसरा स्थान मिला। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने प्रश्नकाल, संसदीय चर्चा, पक्ष-विपक्ष के तर्क, समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श और संसदीय मर्यादाओं का प्रभावी मंचन किया। प्रस्तुतियों में आत्मविश्वास, तार्किक चिंतन, विषय की समझ, प्रभावी वक्तृत्व, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का बेहतर समन्वय दिखाई दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि मुगलसराय के भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि युवा संसद विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को समझने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों को अध्ययन, अनुशासन और राष्ट्रहित की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय विद्यालय संगठन, वाराणसी संभाग के सहायक आयुक्त नरेश कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व, निर्णय क्षमता, तार्किक चिंतन और संवाद कौशल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्णायक केंद्रीय विद्यालय मनकापुर के प्राचार्य प्रेम कुमार ने भी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य अरविंद कुमार राय ने जबकि धन्यवाद ज्ञापन उप प्राचार्य क्षमा सिंह ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

ललही छठ पर पुत्र की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने सात तरह के अनाज से की पूजा

Lalhi Chhath women performed rituals using seven types of grains to pray for the long life of their sons
Varanasi
02 Sep 2026

कानपुर: जलभराव से जूझ रहे लोगों की समस्या का हुआ समाधान, मिली राहत

Kanpur: Relief for residents grappling with waterlogging
Kanpur
02 Sep 2026

राजस्थान: आचार संहिता के बीच भाजपा कार्यालय में झंडे लगाने पहुंची नगर निगम की क्रेन, विपक्ष ने उठाए सवाल

Government Crane at BJP Headquarters During Model Code of Conduct Sparks Political Controversy
Jaipur
02 Sep 2026

अलीगढ़ एक्सक्लूसिव: सऊदी अरब की हया नजमुद्दीन को मिली भारतीय नागरिकता, जानें बातचीत में क्या कहा

सऊदी अरब में जन्मी हया नजमुद्दीन को अलीगढ़ में मिली भारतीय नागरिकता
Aligarh
02 Sep 2026

तीन साल से बंद स्कूल कागजों पर चालू, आप नेता संजय सिंह ने साधा निशाना

AAP leader Sanjay Singh targeted the UP government in Varanasi
Varanasi
02 Sep 2026
विज्ञापन

महेंद्रगढ़ राजकीय कॉलेज में 13 सितंबर को लगेगा मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेला

Chief Minister Antyodaya Utthan Mela to be held at Mahendragarh Government College on September 13.
Mahendragarh/Narnaul
02 Sep 2026

सोनीपत राजस्व रिकॉर्ड हिंदी में रखने समेत मांगों को लेकर किसानों ने सौंपा मांगपत्र

Farmers submitted a memorandum of demands, including a request to maintain Sonipat revenue records in Hindi.
Sonipat
02 Sep 2026
विज्ञापन

फतेहाबाद में फायर कर्मचारियों के निलंबन का विरोध, कर्मचारियों ने आदेशों की प्रतियां और पुतला फूंका

Protest in Fatehabad against the suspension of fire department employees; staff burned copies of the orders and an effigy.
Fatehabad
02 Sep 2026

सोनीपत में गन्ने की बढ़ती आवक से नया मिल लगाने की मांग, किसानों ने भाव 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की उठाई आवाज

Rising sugarcane arrivals in Sonipat spark demand for a new mill; farmers call for prices to be raised to ₹500–₹600 per quintal.
Sonipat
02 Sep 2026

फतेहाबाद में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, पंजाब सीमा पर आईजी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

Police crack down on drug smugglers in Fatehabad; IG issues directives for strict action at the Punjab border.
Fatehabad
02 Sep 2026

पानीपत में ड्रेन नंबर-1 के साथ आशियाने उजाड़ने के विरोध में उतरा सीटू

CITU takes to the streets in Panipat to protest the demolition of homes along Drain No. 1.
Panipat
02 Sep 2026

अयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने पर बोले मदन मोहन पांडे- जो जिम्मेदारी मिलेगी, सेवा भाव से निभाएंगे

अयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने पर बोले मदन मोहन पांडे- जो जिम्मेदारी मिलेगी, सेवा भाव से निभाएंगे
Ayodhya
02 Sep 2026

तरनतारन: गायों की देखभाल के लिए प्रति गाय 61 रुपये प्रतिदिन का संभाल भत्ता दे रही पंजाब सरकार : कीमती भगत

The Punjab government is providing a maintenance allowance of ₹61 per cow per day for the care of cows
Chandigarh-Punjab
02 Sep 2026

Video: मदन मोहन पांडे बोले-जो जिम्मेदारी मिलेगी, सेवा भाव से निभाएंगे

Video: मदन मोहन पांडे बोले-जो जिम्मेदारी मिलेगी, सेवा भाव से निभाएंगे
Ayodhya
02 Sep 2026

J&K: जम्मू में ईको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, तीन ट्रेल को मिली मंजूरी

Eco-tourism in Jammu to get a boost
Kathua
02 Sep 2026

Bani: 'आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की जरूरत, गरीब परिवारों को मिले प्राथमिकता', डॉ. रमेश्वर सिंह

'Need to change the reservation system; priority should be given to poor families
Kathua
02 Sep 2026

श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित ‘समानता की दौड़’ मैराथन आयोजित

'Run for Equality' marathon organized to mark the 650th Prakash Parv of Shri Guru Ravidas Maharaj Ji.
Chandigarh-Punjab
02 Sep 2026

Video: रायबरेली में रेलवे स्टेशन के भोजनालय में फॉल्स सीलिंग गिरी, हादसा टला

Video: रायबरेली में रेलवे स्टेशन के भोजनालय में फॉल्स सीलिंग गिरी, हादसा टला
Raebareli
02 Sep 2026

Video: रायबरेली में बड़े भाई ने डयूटी जाते समय छोटे भाई पर ईंट से हमला कर मार डाला

Video: रायबरेली में बड़े भाई ने डयूटी जाते समय छोटे भाई पर ईंट से हमला कर मार डाला
Raebareli
02 Sep 2026

Video: मणिराम छावनी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक करते पदाधिकारी

Video: मणिराम छावनी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक करते पदाधिकारी
Ayodhya
02 Sep 2026

Video: बहराइच में एसबीआई उपभोक्ताओं के खातों से लाखों रुपये गायब

Video: बहराइच में एसबीआई उपभोक्ताओं के खातों से लाखों रुपये गायब
Bahraich
02 Sep 2026

अयोध्या: ग्रामीणों की मांग पर रविदास मंदिर में इंटरलॉकिंग, विधायक ने कराया सौंदर्यीकरण

अयोध्या: ग्रामीणों की मांग पर रविदास मंदिर में इंटरलॉकिंग, विधायक ने कराया सौंदर्यीकरण
Ayodhya
02 Sep 2026

Video: शाम होते ही शुरू हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना

Video: शाम होते ही शुरू हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना
Lucknow
02 Sep 2026

Video: वेतन समानता की मांग को लेकर एमबीबीएस चिकित्सकों का प्रदर्शन

Video: वेतन समानता की मांग को लेकर एमबीबीएस चिकित्सकों का प्रदर्शन
Lucknow
02 Sep 2026

Video: अफजाल अंसारी की सील कोठी में चोरी, लाखों का सामान गायब

Video: अफजाल अंसारी की सील कोठी में चोरी, लाखों का सामान गायब
Lucknow
02 Sep 2026

बलरामपुर: जिला अस्पतालों की अव्यवस्था पर भड़कीं आयोग की उपाध्यक्ष

बलरामपुर: जिला अस्पतालों की अव्यवस्था पर भड़कीं आयोग की उपाध्यक्ष
Balrampur
02 Sep 2026

बहराइच: बिजली संकट पर चौथे दिन भी आमरण अनशन, बोले श्रेयांस- समाधान नहीं तो दे देंगे जान

बहराइच: बिजली संकट पर चौथे दिन भी आमरण अनशन, बोले श्रेयांस- समाधान नहीं तो दे देंगे जान
Bahraich
02 Sep 2026

फिरोजपुर में मिशन क्लीन पंजाब के तहत चौथे दिन शिवाला रोड से शहर की हद तक चला सफाई अभियान

In Firozpur a cleanliness drive was carried out on the fourth day under Mission Clean Punjab
Chandigarh-Punjab
02 Sep 2026

फरीदकोट: बाबा फरीद अवॉर्ड के लिए 10 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित, चार जरूरतमंद एमबीबीएस विद्यार्थियों की फीस भरेगी संस्था

Applications invited for the Baba Farid Award until September 10
Chandigarh-Punjab
02 Sep 2026

जोगिंद्रनगर: सनातन धर्मसभा मंदिर में मनाया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, पीले वस्त्रों में सजे नौनिहाल

Jogindernagar: Shri Krishna Janmotsav celebrated at Sanatan Dharm Sabha Temple; little ones dressed in yellow attire.
Mandi
02 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed