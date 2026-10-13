{"_id":"6acdf58e6c2905c994095a14","slug":"video-video-thanathahaugdha-mahal-ka-bga-sa-45-hajara-rapaya-oura-sana-ka-agatha-gayab-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दिनदहाड़े महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: दिनदहाड़े महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब

किशन चौबे

Updated Tue, 13 Oct 2026 02:40 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 02:40 PM IST







Link Copied



धानापुर कस्बे में बेटी के छेका समारोह की खरीदारी करने आई पपरौल गांव निवासी अनीता चौरसिया के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब हो गई। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है। ... और पढ़ें

विज्ञापन