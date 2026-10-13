VIDEO: विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए 150 छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के उपाय

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अमर उजाला के 100 मिलियन स्माइल अपराजिता अभियान के तहत कुरहना स्थित प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 150 से अधिक छात्राओं ने आत्मरक्षा के तरीके सीखे और उनका अभ्यास किया। प्रशिक्षकों ने छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने और जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद लोगों की मदद लेने के लिए जागरूक किया।

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