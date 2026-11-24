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चंदौली में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बीजेपी विधायक सुशील सिंह के काफिले की गाड़ियों को मारी

दुष्यंत शर्मा

Updated Tue, 24 Nov 2026 03:48 AM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 03:48 AM IST

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सोमवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिला मुख्यालय के फुटिया और जगदीशसराय के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बीजेपी विधायक सुशील सिंह के काफिले में शामिल दो गाड़ियों को टक्कर मार दी। ... और पढ़ें

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