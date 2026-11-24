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वहीं, मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिहार और चंदौली से मुगलसराय होकर वाराणसी जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।ऐसे में वाराणसी जाने वाले वाहन चालकों को निर्धारित रूट का पालन करना होगा। दोपहर 12 बजे के बाद पड़ाव से कोई वाहन वाराणसी नहीं जा सकेगा। यातायात सीओ कृष्णमुरारी शर्मा ने बताया कि लंका वाराणसी से पीएसी तिराहा होते हुए पड़ाव की तरफ भारी वाहनों का आवागमन 23 नवंबर की रात 11 बजे से 24 नवंबर की रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।इसी तरह कोयला मंडी से पड़ाव की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों का प्रवेश 24 नवंबर की सुबह तीन बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। रामनगर से देव दीपावली में शामिल होने आने वाले वाहन भी साहूपुरी तिराहे से पड़ाव की तरफ नहीं जा सकेंगे।इन वाहनों को साहूपुरी रोड पर बनाए गए पार्किंग स्थल में खड़ा करना होगा। मुगलसराय से भी माल वाहक वाहनों पर रोक रहेगी। गंजी प्रसाद तिराहा और चकिया तिराहे से पिकअप, ट्रैक्टर सहित अन्य मालवाहक 24 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद मुगलसराय की तरफ नहीं जा सकेंगे। वहीं, बिहार, चंदौली और अन्य जिलों से मुगलसराय होकर वाराणसी जाने वाले वाहनों का प्रवेश भी दोपहर 12 बजे से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे वाहनों को एनएच-19 और रिंग रोड के रास्ते वाराणसी भेजा जाएगा।