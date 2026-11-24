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आशुतोष अजीत के साथ सैयदराजा से घर लौट रहा था। इसी दौरान मनराजपुर मोड़ के पास सड़क पर भैंसों का झुंड आ गया। बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने आशुतोष को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल अजीत को बेहतर उपचार के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।

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सैयदराजा। सैयदराजा-जमानियां मार्ग पर रविवार देर शाम मनराजपुर मोड़ के पास सड़क पर आए भैंसों के झुंड को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक चालक गाजीपुर के करंडा निवासी आशुतोष कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी अजीत कुमार घायल हो गया।