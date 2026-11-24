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स्कॉर्पियो में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के समय विधायक सुशील सिंह भी काफिले में मौजूद थे। हालांकि उनकी गाड़ी सुरक्षित रही।जानकारी के मुताबिक, बीजेपी विधायक सुशील सिंह का काफिला सोमवार को जिला मुख्यालय की ओर से गुजर रहा था। काफिले में कई गाड़ियां शामिल थीं। इसी दौरान फुटिया के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक काफिले में घुस गई और वहां चल रही एक फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि फॉर्च्यूनर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद काफिले में चल रहे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

विधायक ने बताया संदिग्ध

#WATCH | Chandauli, Uttar Pradesh: A white Scorpio entered the convoy of BJP MLA from Saiyadraja, Sushil Singh, and collided with several vehicles in succession. The incident resulted in damage to three vehicles in the MLA’s convoy. BJP MLA Sushil Singh said, "...there were about 15 vehicles behind me and around 5 vehicles ahead of me. A vehicle behind mine met with a severe accident, and my own vehicle overturned. The vehicle that caused the accident overtook mine and rammed into the vehicle in front of me...the people in the vehicles ahead tried to intervene and stop them. A conversation took place, and they claimed to be locals; however, they did not appear to be under the influence of any intoxicants. The fact that they rammed into four vehicles—forcing their way through—seems highly suspicious. I am submitting a formal complaint to the police..." (23.11) — ANI (@ANI) November 23, 2026

बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने कहा कि मेरे पीछे लगभग 15 गाड़ियां थीं और आगे करीब 5 गाड़ियां थीं। मेरे पीछे वाली एक गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया, और मेरी अपनी गाड़ी पलट गई। जिस गाड़ी की वजह से यह हादसा हुआ, उसने मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया और मेरे आगे वाली गाड़ी में टक्कर मार दी। आगे की गाड़ियों में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने और उन्हें रोकने की कोशिश की। बातचीत हुई, और उन्होंने खुद को स्थानीय निवासी बताया; हालांकि, वे किसी नशे की हालत में नहीं लग रहे थे। जिस तरह से उन्होंने चार गाड़ियों में टक्कर मारी और जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की, वह बहुत संदिग्ध लगता है। मैं पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करा रहा हूं।