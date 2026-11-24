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पीडीडीयू नगर। पुलिस झंडा दिवस पर सोमवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने ध्वजारोहण कर पुलिस बल के गौरवशाली इतिहास और जवानों के त्याग एवं बलिदान को याद किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्यनिष्ठा के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शपथ दिलाई।एसपी ने बताया कि 23 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस ध्वज प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस देश का पहला राज्य पुलिस बल है, जिसे यह सम्मान मिला। यह ध्वज पुलिस बल के शौर्य, समर्पण और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक का संदेश भी पढ़कर सुनाया।संदेश में बताया गया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश पुलिस में 2.26 लाख से अधिक भर्तियां हुई हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 18 नवंबर 2026 तक 1,64,917 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं, साइबर अपराध नियंत्रण के लिए 1930 हेल्पलाइन और यक्ष एप का उपयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर एएसपी सदर विक्रम दहिया, क्षेत्राधिकारी कार्यालय संजय राय सहित पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। जिले के सभी थानों, चौकियों और कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को फ्लैग पिन लगाकर पुलिस झंडा दिवस मनाया।