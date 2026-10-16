दुर्गा पूजा पंडाल में सफाई की बजाय सोते सफाईकर्मियों को टोका तो कुल्हाड़ी से धमकाने लगे; VIDEO

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नौगढ़ क्षेत्र के मझगाई गांव में पहली बार आयोजित होने जा रही दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच मंगलवार को विवाद हो गया। पूजा पंडाल के पास सफाई को लेकर टोकने पर एक सफाई कर्मी पर कुल्हाड़ी जैसे औजार से धमकाने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद खंड विकास अधिकारी ने चार सफाई कर्मियों को वेतन रोक दिया।

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