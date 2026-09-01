Chandauli News: तीज महोत्सव में महिलाओं ने बिखेरे रंग, श्रेया बनीं मिसेज तीज

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कार्यक्रम संयोजक समाजसेविका नीलम सिन्हा ने कहा कि महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों में अक्सर खुद के लिए समय नहीं निकाल पातीं। इसी कारण तीज महोत्सव के माध्यम से उन्हें मनोरंजन और आपसी मेलजोल के लिए कुछ पल खुद के लिए जीने का अवसर देने का प्रयास किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत दिव्यांशी पटेल की गणेश वंदना से हुई। इसके बाद महिलाओं ने नृत्य, गायन, रैंप वॉक, प्रश्नोत्तरी समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। बोतल गेम में मोनिका श्रीवास्तव प्रथम और मीना सिंह द्वितीय रहीं। पेपर गेम में निरूपा ने बाजी मारी। रैंप वॉक में श्रेया ने प्रथम स्थान हासिल किया।बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता में सृष्टि जेटली, दिव्यांशी जेटली, आराध्या शर्मा, बार्बी लाडो, वर्शिका जायसवाल और दर्शिका जायसवाल ने प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान नंदा रानी, अनिता शाह, नीशा शर्मा, बिंदू, आदि उपस्थित रहीं।