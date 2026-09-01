Chandauli News: उफान पर गंगा, सीजन में पहली बार 78 मीटर के करीब पहुंचा जलस्तर

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प्रदेश और जिले में हो रही बारिश से गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। 21 से 22 अगस्त तक 77 मीटर तक पानी पहुंचने के बाद घटने लगा था लेकिन दो दिन पूर्व से फिर जलस्तर बढ़ने लगा है। सीतामढ़ी में गंगा बाढ़ के पानी में पक्की सीढ़ियां डूबती जा रहीं है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही तटवर्ती क्षेत्र के गंगा किनारे के किसानों की चिंता बढ़ गई है। जलस्तर बढ़ने की यही रफ्तार बनी रही तो अगले दो से तीन दिनों में गंगा के चेतावनी बिंदु तक पहुंचने की आशंका है। कोनिया क्षेत्र के गंगा कटान प्रभावित छेछुआ, भुर्रा और इटहरा आदि गांवों में गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो अगले एक-दो दिनों में गंगा कटान शुरू होने की आशंका जताई जा रही है।कटान शुरू होने पर किसानों की खेती योग्य जमीन नदी की धारा में समाने का खतरा बढ़ जाएगा। इधर, सीतामढ़ी स्थित उड़िया बाबा आश्रम के पास गंगा का बाढ़ का पानी पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा का जलस्तर करीब एक मीटर और बढ़ा तो बाढ़ का पानी आश्रम परिसर में प्रवेश कर सकता है।अधिशासी अभियंता नहर सुधीर कुमार पाल ने कहा कि अभी चेतावनी बिंदु 80.200 मीटर से पानी करीब दो मीटर नीचे है। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी है। जिन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ।