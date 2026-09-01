Chandauli News: भारोत्तोलन में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

विज्ञापन

बालिका वर्ग के 44 किग्रा भार वर्ग में आस्था यादव ने प्रथम, तमन्ना यादव ने द्वितीय और नंदिनी साहनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 48 किग्रा में मानसी यादव प्रथम और दिव्या कुमारी द्वितीय रहीं। 53 किग्रा में अक्षरा प्रथम और खुशी कुमारी द्वितीय रहीं। 58 किग्रा में शाहिबा खान प्रथम और गौरी द्वितीय रहीं। 71 किग्रा में रितिका यादव प्रथम और 71 किग्रा से अधिक भार वर्ग में लक्ष्मी दुबे प्रथम रहीं।बालक वर्ग के 56 किग्रा में अंश यादव प्रथम, एहतेशाम रजा द्वितीय और आशीष पटेल तृतीय रहे। 40 किग्रा में यशस्वी मिश्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। खिलाड़ियों और उपस्थित लोगों ने स्वयं और परिवार को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के साथ प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट फिटनेस गतिविधि को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। उपक्रीड़ा अधिकारी इरशाद अहमद ने कहा कि शारीरिक फिटनेस, तकनीक और रणनीति खेलों में एक-दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ शरीर के साथ खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। समारोह में एथलेटिक्स प्रशिक्षक विश्राम पाल, खेलो इंडिया कुश्ती प्रशिक्षक रामजन्म यादव, भारोत्तोलन प्रशिक्षक विनोद यादव और संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।