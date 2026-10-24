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मिशन शक्ति की झांकी से महिला सुरक्षा और साइबर जागरूकता का संदेश, VIDEO
मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत शनिवार को सैदूपुर में भरत मिलाप कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस की ओर से जनजागरूकता झांकी निकाली गई। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चकिया के नेतृत्व में चकिया, शहाबगंज और इलिया थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से इसमें प्रतिभाग किया। पचवनिया से सैदूपुर तक निकाली गई झांकी के माध्यम से महिला सुरक्षा, नारी सशक्तीकरण और साइबर अपराधों से बचाव का संदेश दिया गया।
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