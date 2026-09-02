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अवैध संबंधों और प्रॉपर्टी के लालच में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या, दोनों गिरफ्तार

विकास कुमार

Updated Wed, 02 Sep 2026 04:09 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 04:09 PM IST







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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की इस खौफनाक वारदात के पीछे अवैध संबंध और प्रॉपर्टी का लालच बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी काजल और उसके प्रेमी (मृतक के भाई) उमेश को गिरफ्तार कर लिया है। ... और पढ़ें

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