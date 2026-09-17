{"_id":"6aabba2dd2d81e8be809ed3d","slug":"video-fans-not-working-at-seth-laxman-das-jatia-government-women-hospital-in-bulandshahr-doctors-sitting-in-ac-and-cooler-equipped-rooms-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर में सेठ लक्ष्मण दास जटिया राजकीय महिला चिकित्सालय में नहीं चल रहे पंखे, एसी- कुलर में बैठे डॉक्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेठ लक्ष्मण दास जटिया राजकीय महिला चिकित्सालय में इनवर्टर बैटरी खराब होने के कारण वार्ड में भर्ती मरीज को गर्मी से बेहाल हो गए। मरीजों के अनुसार बुधवार रात एक बजे से बिजली गुल है। चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अपने कक्षों में एसी व कूलर में बैठे हैं। फिर भी मरीजों की कोई सुध नहीं ली गई। किला गांव निवासी सुशीला का कहना है कि रात एक बजे अपनी बहू बेबी रानी के प्रसव के लिए अस्पताल आए थे। तभी से अस्पताल में लाइट नहीं है और शौचालय भी काफी गंदे हैं। वहीं सीएमएस डॉ. गौरव सक्सेना ने बताया कि वार्ड की तरफ का इनवर्टर खराब हो गया था, जो ठीक कराया जा रहा है। इसके बाद पंखे और कूलर सभी चलेंगे।

... और पढ़ें