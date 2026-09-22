Bulandshahar News: युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, भाई बोला- तनाव में उठाया कदम

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राजकुमार ने बताया कि ने बताया कि उनके भाई पुनीत गांव में खेती करने के साथ मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके चार छोटे-छोटे बच्चे हैं। करीब दो माह पहले उनकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। सोमवार को पुनीत ने पत्नी को फोन कर घर में नल लगवाने और भराव कराने की बात कहते हुए घर आने के लिए कहा। पत्नी ने शाम तक घर आने के लिए कहा। शाम में पत्नी के नहीं आने पर पुनीत ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घर के बाहर से गुजर रहे लोगों ने उसे फंदे से लटका देख उन्हें सूचना दी। वह परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और पुनीत को फंदे से उतारा गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सीओ प्रखर पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

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औरंगाबाद। थाना क्षेत्र के गांव जनोरा में सोमवार रात 28 वर्षीय युवक पुनीत का शव घर में फंदे से लटका मिला। मृतक के भाई राजकुमार ने पत्नी के मायके जाने से तनाव में आत्महत्या करने की बात कही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच कर साक्ष्य जुटाए।