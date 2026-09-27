चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद कांग्रेस, ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा

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कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस ने अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है और चुनाव आयोग के खिलाफ जिले में जनजागरण अभियान चलाने की घोषणा की है।

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