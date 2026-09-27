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बुलंदशहर: चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद कांग्रेस, ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा, पीएम और गृह मंत्री पर निशाना

Sun, 27 Sep 2026 07:05 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 27 Sep 2026 07:05 PM IST
सार

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है।

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Congress rallies against Election Commission demands Gyanesh Kumar resignation and targets PM and Home Ministe
बुलंदशहर कांग्रेस कमेटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस ने अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है और चुनाव आयोग के खिलाफ जिले में जनजागरण अभियान चलाने की घोषणा की है।

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कलेक्ट्रेट घेराव और धरना प्रदर्शन की योजना: 
कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अनुसार, पार्टी कार्यकर्ता बुलंदशहर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए किया जाएगा। कांग्रेस का यह जनजागरण अभियान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और कथित पक्षपात के खिलाफ जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक निष्पक्षता खो चुका है और भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है।
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