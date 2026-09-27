बुलंदशहर: चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद कांग्रेस, ज्ञानेश कुमार का मांगा इस्तीफा, पीएम और गृह मंत्री पर निशाना
कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है।
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कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की है। मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस ने अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है और चुनाव आयोग के खिलाफ जिले में जनजागरण अभियान चलाने की घोषणा की है।
कलेक्ट्रेट घेराव और धरना प्रदर्शन की योजना:
कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अनुसार, पार्टी कार्यकर्ता बुलंदशहर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए किया जाएगा। कांग्रेस का यह जनजागरण अभियान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और कथित पक्षपात के खिलाफ जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक निष्पक्षता खो चुका है और भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है।