{"_id":"6ac9df420c1e48c13909c3da","slug":"video-bulandshahr-congress-leader-archana-panda-lashes-out-at-police-administration-while-dressed-as-cockroach-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर: कॉकरोच ड्रेस पहनकर पुलिस प्रशासन पर बरसीं कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा, नजरबंदी का विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बुलंदशहर: कॉकरोच ड्रेस पहनकर पुलिस प्रशासन पर बरसीं कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा, नजरबंदी का विरोध
कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा ने कॉकरोच ड्रेस पहनकर पुलिस-प्रशासन पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी नजरबंदी के विरोध में यह अनोखा प्रदर्शन किया। अर्चना पांडा कांग्रेस पार्टी की पश्चिम उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने शनिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें 8 अक्तूबर से लगातार उनके घर के अंदर जबरन नजरबंद करके रखा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।