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बुलंदशहर: कॉकरोच ड्रेस पहनकर पुलिस प्रशासन पर बरसीं कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा, नजरबंदी का विरोध

अनुज कुमार

Updated Sat, 10 Oct 2026 12:16 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 12:16 PM IST







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कांग्रेस नेत्री अर्चना पांडा ने कॉकरोच ड्रेस पहनकर पुलिस-प्रशासन पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी नजरबंदी के विरोध में यह अनोखा प्रदर्शन किया। अर्चना पांडा कांग्रेस पार्टी की पश्चिम उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने शनिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें 8 अक्तूबर से लगातार उनके घर के अंदर जबरन नजरबंद करके रखा है। ... और पढ़ें

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