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नगर के मोहल्ला केसरीवाड़ा निवासी व्यापारी संजय बंसल और उनकी पत्नी अर्चना बंसल की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने दोनों को नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उपचार के दौरान संजय बंसल की मौत हो गई, जबकि पत्नी अर्चना की हालत गंभीर बनी हुई थी। बृहस्पतिवार को गमगीन माहौल में संजय बंसल का अंतिम संस्कार किया गया। संजय बंसल की मौत से परिवार पहले ही सदमे में था। उधर, अस्पताल में भर्ती अर्चना बंसल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थीं। परिजनों को उम्मीद थी कि वह स्वस्थ होकर घर लौटेंगी, लेकिन शनिवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। पति की मौत के चार दिन बाद पत्नी के निधन की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस घर से कुछ दिन पहले तक हंसी-खुशी की आवाजें आती थीं, वहां अब अपनों को खोने का गम पसरा है। बताया गया कि संजय बंसल व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे। नगर में उनका नमकीन और बीड़ी का कारोबार था। दंपती की मौत से व्यापारियों में भी शोक व्याप्त है।

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सिकंदराबाद। जिंदगी भर एक-दूसरे का साथ निभाने वाले दंपती का साथ मौत ने भी कुछ ही दिनों के अंतराल में छीन लिया। पति की मौत के चार दिन बाद पत्नी ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एक ही परिवार में चार दिन के भीतर दो मौतों से मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं मोहल्ले और व्यापारी वर्ग में भी शोक की लहर है।