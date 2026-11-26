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बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा: ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी कार, दो युवकों की मौत

विकास कुमार

Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 AM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 11:59 AM IST

बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में बुधवार रात खुर्जा से दिल्ली जा रही कार ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टकरा गई। हादसे में बागपत के विजय उर्फ पिंटू और दिल्ली के हेमंत की मौके पर मौत हो गई। कार में सवार अमन और मनीष गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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