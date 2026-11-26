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बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा: ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी कार, दो युवकों की मौत
बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में बुधवार रात खुर्जा से दिल्ली जा रही कार ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टकरा गई। हादसे में बागपत के विजय उर्फ पिंटू और दिल्ली के हेमंत की मौके पर मौत हो गई। कार में सवार अमन और मनीष गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
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