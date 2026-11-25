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बुलंदशहर। नगर के मोहल्ला मदार दरवाजा निवासी लोकेश कुमार ने प्लॉट बेचने के नाम पर एक लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। लोकेश एक मकान में किराए पर रहते थे, जहां एक महिला भी किराएदार थी। आरोप है कि महिला ने प्लॉट दिलाने के लिए उनसे 50 हजार रुपये नकद लिए। मई 2026 में 50 हजार रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित कराए गए। 12 नवंबर को लोकेश को पता चला कि उक्त प्लॉट का बैनामा महिला के नाम तीन लाख रुपये में हो चुका है। 16 नवंबर की सुबह मंदिर से पत्नी के साथ लौटते समय आरोपियों ने उन्हें रोका। रुपये मांगने पर गालीगलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।