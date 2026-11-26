घायलों की हालत नाजुक

वहीं, कार में सवार गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित भोपुरा की डिफेंस कॉलोनी निवासी अमन (38) पुत्र सुरेश और भोपुरा निवासी मनीष पुत्र राजवीर पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।